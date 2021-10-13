ЕЭК отмечает рост поставок на рынок ЕАЭС белорусских текстиля и обуви, изделий из металла и древесины

13 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия отмечает рост поставок на рынок ЕАЭС белорусских текстиля и обуви, изделий из металла и древесины. Об этом сказала сегодня на брифинге официальный представитель Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

Ия Малкина констатировала, что взаимная торговля в ЕАЭС превысила показатели допандемийного периода. "Объем взаимной торговли товарами в ЕАЭС за январь - август текущего года составил $45 млрд, это более чем на 31% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Уровень аналогичного доковидного периода 2019 года превышен на 14,6%", - подчеркнула она.

Рост объемов взаимной торговли зафиксирован во всех государствах ЕАЭС, наибольший - в Казахстане (на 38%) и России (почти на 34%). Поставки на рынок союза из Армении увеличились почти на 31%, из Кыргызстана - на 30%, из Беларуси - почти на 22,5%.

"Что касается белорусских товаров, то в наибольшей степени выросли поставки из этой страны на внутренний рынок союза металлов и изделий из них - в 1,4 раза, древесины и целлюлозно-бумажных изделий - на 28%, текстиля, текстильных изделий и обуви - почти на 27%", - сообщила представитель ЕЭК.-0-