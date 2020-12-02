ЕЭК планирует внедрить новые механизмы устранения антимонопольных нарушений в ЕАЭС

2 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия планирует в ближайшее время внедрить новые механизмы устранения антимонопольных нарушений на общем рынке Евразийского экономического союза. Об этом рассказала сегодня на брифинге помощник председателя Коллегии ЕЭК Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Ии Малкиной, за 2020 год ЕЭК рассмотрела 23 заявления о нарушениях общих правил конкуренции на трансграничных рынках. "Самое частое нарушение - злоупотребление доминирующим положением, за ним идут недобросовестная конкуренция и антиконкурентные соглашения", - сказала она.

Ия Малкина отметила, что ЕЭК активно внедряет и применяет инструменты "мягкого" урегулирования. "Один из них - это выдача предложений об устранении нарушений, - пояснила она. - Второй инструмент, который мы планируем использовать, - это предостережение. Уже подготовлены и согласованы с государствами - членами поправки в Договор о ЕАЭС, наделяющие комиссию полномочиями по выдаче предостережения. Этот инструмент, по нашему мнению, позволит в прямом смысле предостерегать субъектов рынка о потенциальных нарушениях".

"Также мы ведем проработку внедрения еще одного инструмента профилактического характера - антимонопольного комплаенса. По сути, это система внутреннего аудита компании на предмет соблюдения требований наднационального антимонопольного законодательства. Новизна нашего подхода состоит в том, что этот инструмент будет внедрен в систему менеджмента по аналогии с системой управления рисками. Если, к примеру, нарушение законодательства выявил проверяющий, то предприятию придется заплатить высокую цену в виде штрафов, судебных издержек и репутационных потерь. Если же предприятие самостоятельно смогло обнаружить, предотвратить или прекратить нарушение, отрицательные последствия для него будут минимизированы", - добавила Ия Малкина.

"Все эти механизмы в комплексе позволят более оперативно решать спорные вопросы между субъектами хозяйствования", - резюмировала помощник председателя Коллегии ЕЭК.-0-