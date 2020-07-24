ЕЭК подготовила план гармонизации законодательства стран ЕАЭС в финансовой сфере

24 июля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия подготовила план гармонизации законодательства стран Евразийского экономического союза в финансовой сфере, его планируют рассмотреть до конца текущего года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК по итогам заседания Консультативного комитета по финансовым рынкам при Коллегии ЕЭК.

На заседании рассмотрены вопросы реализации концепции формирования общего финансового рынка ЕАЭС. "В концепции определяется правовая основа создания общего рынка финансовых услуг, ключевые направления формирования инфраструктуры общего финансового рынка, а также механизмы и инструменты, способствующие его расширению и дальнейшему развитию", - напомнил член Коллегии (министр) по экономике и финансовой политике ЕЭК Тимур Жаксылыков. Он отметил, что в соответствии с соглашением о гармонизации законодательства государств ЕАЭС в сфере финансового рынка, которое вступило в силу с 1 марта 2020 года, государства-члены совместно с ЕЭК должны в течение девяти месяцев разработать план гармонизации законодательства стран союза в финансовой сфере.

"По итогам обсуждения план гармонизации законодательства государств ‑ членов ЕАЭС в финансовой сфере (по банковскому сектору, страховому сектору и сектору услуг на рынке ценных бумаг) согласован. Консультативный комитет решил вынести вопрос об утверждении плана на рассмотрение Коллегии ЕЭК в октябре, - проинформировали в пресс-службе. - Гармонизация требований по регулированию финансового рынка будет осуществляться на основе международных принципов Базельского комитета по банковскому надзору, Международной ассоциации страховых надзоров, Международной организации комиссий по ценным бумагам, Организации экономического сотрудничества и развития и с учетом наилучшей международной практики".

Участники заседания обсудили также проект соглашения о допуске брокеров и дилеров одного государства ЕАЭС к участию в организованных торгах на биржах (организаторов торговли) других стран союза. Документ предоставляет право национальным биржам признавать лицензии брокеров и дилеров, выданные уполномоченным органом государства ЕАЭС, и обеспечивать им возможность непосредственного участия в торгах для заключения договоров купли-продажи ценных бумаг и производных финансовых инструментов. Консультативный комитет также принял решение о вынесении проекта соглашения о допуске брокеров и дилеров на рассмотрение Коллегии ЕЭК.

Для построения общего биржевого пространства государства союза совместно с ЕЭК разработали дорожную карту. "Общее биржевое пространство ЕАЭС будет формироваться как взаимосвязанная система биржевой торговли ценными бумагами и финансовыми инструментами на организованных рынках стран союза, объединенная на основе согласованных процедур и технологий", - отметил Тимур Жаксылыков. Реализация дорожной карты по формированию общего биржевого пространства ЕАЭС позволит обеспечить свободное движение капитала, товаров и услуг, увеличение взаимных инвестиций и повышение инвестиционной привлекательности финансовых рынков государств-членов. По результатам обмена мнениями эксперты уполномоченных органов сторон решили вынести проект дорожной карты по формированию общего биржевого пространства на рассмотрение Коллегии ЕЭК.

"На заседании также рассмотрены вопросы о ходе внутригосударственного согласования проекта соглашения о консультационном совете по курсовой политике государств - членов ЕАЭС и ходе проведения внутригосударственных процедур, необходимых для подписания, по проекту соглашения о согласованных подходах к регулированию валютных правоотношений и принятии мер либерализации", - добавили в ЕЭК.-0-