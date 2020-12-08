ЕЭК предлагает обсудить изменения в техрегламент о безопасности мебельной продукции

8 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия проводит публичные обсуждения проекта изменений в технический регламент Таможенного союза "О безопасности мебельной продукции", сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна "Беллесбумпром".

В разработке проекта изменений в этот документ принимали участие и представители белорусской мебельной промышленности, в частности "Беллесбумпрома" и Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей промышленности, а также органов стандартизации и сертификации, в том числе РУП "Слуцкий ЦСМС".

Проект изменений подготовлен для установления форм, схем и процедур оценки соответствия на основе типовых схем, утвержденных решением Совета ЕЭК от 18 апреля 2018 года №44, приведения в соответствие с положениями протокола о техническом регулировании в ЕАЭС и уточнения отдельных положений по результатам практики применения.

Замечания и предложения по проекту изменений и комплекту документов к нему могут быть представлены в Евразийскую экономическую комиссию не позднее 25 января 2021 года включительно в письменной форме по адресу электронной почты dept_techregulation@eecomission.org либо на бумажном носителе по адресу: 119121, г.Москва, Смоленский бульвар, д.3/5, стр.1.-0-