ЕЭК предостерегает от превращения цифровизации из драйвера роста в технологический барьер

19 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. В Евразийской экономической комиссии предостерегают от превращения цифровизации из драйвера роста в новый технологический барьер на пространстве Евразийского экономического союза. Об этом заявила сегодня на брифинге официальный представитель ЕЭК Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

"Крайне важной задачей нашей работы остается, конечно, обеспечение роста конкурентоспособности общей экономики союза. Цифровые технологии в этом не являются самоцелью, но остаются одним из важнейших инструментов. Принимая решения в этой сфере, нам следует очень внимательно следить, чтобы цифровизация не превращалась из драйвера роста в новый технологический барьер", - сказала официальный представитель ЕЭК.

Она подчеркнула, что ЕЭК стремится к тому, чтобы цифровая повестка ЕАЭС решала интеграционные задачи и способствовала ускорению экономических процессов. "Один из ключевых моментов реализации цифровой повестки ЕАЭС - ее нацеленность на решение конкретных задач, стоящих перед нашим объединением. В частности, реализация на практике четырех принципиальных свобод: товаров, услуг, капитала и рабочей силы", - отметила Ия Малкина.

Представитель ЕЭК сообщила, что комиссия ведет активную работу по реализации проекта цифровых транспортных коридоров ЕАЭС, который позволит раскрыть транспортный и транзитный потенциал союза и тем самым вывести торговлю стран ЕАЭС на новый уровень. "Готовится техническое задание для проекта "Цифровое техническое регулирование", который создаст условия для цифрового взаимодействия при проектировании, производстве и выводе продукции на рынок, - продолжила она. - Буквально на днях комиссия приступила к практической работе над соглашением об обороте данных в союзе. Стратегия-2025 предполагает и другие цифровые инициативы со стороны ЕАЭС. Среди них - система маркировки и прослеживаемости товаров, вопросы цифровой трансформации в сфере интеллектуальной собственности и многие другие актуальные проекты".

"В целом реализация цифровой повестки союза сейчас должна перейти от внедрения частных программных решений к формированию комплексных систем по ключевым вопросам нашей деятельности. От отдельных реестров, баз данных, информационного обмена между госорганами по узким вопросам к единому информационному пространству союза", - добавила Ия Малкина.-0-