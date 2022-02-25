ЕЭК: при интернет-торговле НДС будет уплачиваться в ЕАЭС в стране назначения товара

25 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. При интернет-торговле НДС будет уплачиваться в Евразийском экономическом союза в стране назначения товара, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.

"Член Коллегии (министр) по экономике и финансовой политике ЕЭК Руслан Бекетаев представил на заседании Евразийского межправительственного совета основные концептуальные подходы и механизм взимания НДС при электронной торговле товарами физическим лицам на территории другого государства ЕАЭС по принципу страны назначения, - отметили в пресс-службе. - Механизм взимания косвенных налогов по принципу страны назначения предусматривает: удаленную и упрощенную постановку интернет-площадок на налоговый учет и уплату НДС; возложение на маркетплейсы функций налогового агента по уплате НДС за индивидуальных продавцов; передачу сведений в налоговые органы для контроля за правильностью исчисления, удержания и перечисления налогов".

"Главы правительств стран ЕАЭС подчеркнули важность этих подходов и дали поручение министерствам финансов, налоговым службам и уполномоченным органам союза в 10-дневный срок проработать проект внесения соответствующих изменений в Договор о ЕАЭС и приложение 18 к нему", - проинформировали в пресс-службе.

"Рынок электронной коммерции растет активно, и наша общая задача - это создание оптимальных и благоприятных условий для его развития, без ущерба для государственных бюджетов стран - участниц Евразийского экономического союза", - добавил Руслан Бекетаев.-0-