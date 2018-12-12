ЕЭК приняла решения по реализации нововведений Таможенного кодекса ЕАЭС

12 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) приняла решения по реализации некоторых нововведений Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"В рамках работы по реализации нововведений Таможенного кодекса ЕАЭС коллегия утвердила перечни товаров, в отношении которых не применяются отдельные таможенные процедуры (в частности, процедура таможенного склада, процедура переработки на таможенной территории и процедура беспошлинной торговли), а также перечень категорий товаров, ранее вывезенных с таможенной территории ЕАЭС, в отношении которых использовалась таможенная процедура экспорта, и сроки помещения таких категорий товаров под таможенную процедуру реимпорта", - отметили в пресс-службе.

К примеру, это решение предусматривает для отдельных категорий товаров, ранее вывезенных с таможенной территории союза в соответствии с таможенной процедурой экспорта, другой срок их помещения под таможенную процедуру реимпорта, превышающий срок, установленный Таможенным кодексом ЕАЭС. "Это позволит участникам внешнеэкономической деятельности ввозить обратно на таможенную территорию союза установленные категории товаров без уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых, компенсационных пошлин после истечения предусмотренных Таможенным кодексом ЕАЭС трех лет со дня, следующего за днем их фактического вывоза с таможенной территории союза", - пояснили в ЕЭК.

Кроме того, для всех стран ЕАЭС унифицирован срок обратного ввоза без уплаты таможенных платежей (ранее срок помещения отдельных категорий товаров под таможенную процедуру реимпорта определялся в соответствии с законодательством государств - членов ЕАЭС). "Это поможет создать равные экономические условия ведения предпринимательской деятельности на всей таможенной территории союза", - добавили в комиссии.-0-