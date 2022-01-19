ЕЭК призывает страны ЕАЭС к политике финансового форсажа

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19 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия призывает страны Евразийского экономического союза проводить политику финансового форсажа - резкого наращивания внутренних источников инвестирования. Об этом заявила сегодня на брифинге официальный представитель ЕЭК Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА. "Приведу слова члена Коллегии (министра) по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергея Глазьева: нужна политика финансового форсажа - многократного наращивания внутренних источников финансирования инвестиционной и инновационной активности на основе эффективного использования имеющихся ресурсов", - сказала Ия Малкина. По ее словам, инвестиции должны прежде всего направляться в три сферы. Первая - в создание производств нового технологического уклада: нано-, биоинженерные и цифровые технологии. Второе направление инвестирования - в наверстывание отставания в высокотехнологических отраслях с высоким уровнем научно-технического потенциала, например, в авиационной промышленности, а также в углубление переработки сырья, импорт передовых технологий. Третье направление - финансирование исследований и научных разработок. "В странах ЕАЭС за последние 10 лет инвестиции в основной капитал не превышали 30% от ВВП. Для сравнения: в Китае они составляют более 40% ВВП", - отметила представитель ЕЭК. Она констатировала: сейчас в ЕАЭС основной источник финансирования инвестиций - собственные средства предприятий. "Это ведет к резкому сжатию инвестиций всякий раз, когда падает экономическая активность", - указала Ия Малкина. "Мы предлагаем следующие меры: повысить доступность финансовых ресурсов для предприятий реального сектора посредством смягчения кредитных условий; более широко задействовать ресурсы институтов развития как национальных, так и региональных, совершенствовать механизмы и инструменты финансирования, в том числе интеграционных проектов; развивать внутренние финансовые рынки", - резюмировала представитель ЕЭК.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!