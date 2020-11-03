ЕЭК продлила действие антидемпинговой пошлины на китайские бульдозеры

3 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии продлила действие антидемпинговой меры в отношении гусеничных бульдозеров из КНР мощностью до 250 л.с. до июля 2021 года, сообщил корреспонденту БЕЛТА представитель торгового блока ЕЭК Алексей Ашихмин.

"Срок действующей меры должен был истечь 11 декабря 2020 года, - напомнил Алексей Ашихмин. - Однако в Департамент защиты внутреннего рынка ЕЭК поступило заявление о повторном антидемпинговом расследовании. Представленные в документах сведения позволили сделать предварительные выводы о возможности продолжения демпингового импорта, а также причинения ущерба отрасли экономики государств - членов Евразийского экономического союза при прекращении действия меры. По результатам рассмотрения заявления 30 июля 2020 года повторное расследование было начато".

Принимая во внимание срок истечения действия антидемпинговой пошлины, а также учитывая то, что повторное расследование должно быть завершено в течение 12 месяцев, решено продлить действие меры до 29 июля 2021 года включительно.

Антидемпинговая мера в отношении гусеничных бульдозеров из КНР с неповоротным и поворотным отвалом мощностью до 250 л.с. установлена решением Коллегии ЕЭК от 10 ноября 2015 года. Размер пошлины - от 9,65% до 44,65% таможенной стоимости в зависимости от компании-производителя.-0-