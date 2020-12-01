ЕЭК продлила действие антидемпинговой пошлины на кухонные и столовые приборы из КНР на 5 лет

1 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии сегодня продлила действие антидемпинговой меры в отношении китайских кухонных и столовых приборов из коррозионностойкой стали, сообщил БЕЛТА представитель торгового блока ЕЭК Алексей Ашихмин.
"Речь идет, в частности, о столовых ножах, ложках, вилках, половниках, шумовках, лопаточках для тортов, ножах для рыбы и масла, щипцах для сахара, а также наборах из указанных товаров", - пояснили в ЕЭК.
Антидемпинговая пошлина продлена по итогам повторного расследования. Основанием для его инициирования стало заявление, поданное Павловским ордена Почета заводом художественных металлоизделий им.Кирова и поддержанное ОАО "Нытва", Ашинским металлургическим заводом, ООО "Павловская ложка", ПАО "Труд" и МОАО "Красный металлист".
"Анализ полученной информации позволил сделать заключение о возможности продолжения демпингового импорта и причинения ущерба отрасли экономики государств - членов Евразийского экономического союза. В связи с этим Коллегией ЕЭК принято решение о продлении действия антидемпинговой меры на пять лет", - отметил Алексей Ашихмин.
Антидемпинговая пошлина на кухонные и столовые приборы из коррозионностойкой стали из КНР в размере от 15,41% до 27,16% от таможенной стоимости в зависимости от компании-производителя установлена решением Коллегии ЕЭК от 19 мая 2015 года. В мае 2020 года пошлина была продлена на период повторного расследования.-0-