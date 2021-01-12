ЕЭК продлила действие нулевой пошлины на ввоз фосфатов для производства удобрений

12 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии сегодня приняла решение продлить на три года срок действия нулевой ставки ввозной таможенной пошлины единого таможенного тарифа Евразийского экономического союза в отношении природных фосфатов, используемых для производства минеральных удобрений, сообщил корреспонденту БЕЛТА представитель торгового блока ЕЭК Алексей Ашихмин.
"Применение нулевой ставки позволяет обеспечивать загрузку производственных мощностей по выпуску минеральных удобрений в условиях ограниченных объемов выработки сырья в союзе и восполнения его дефицита за счет импортных поставок", - отметил директор Департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян. По его словам, продление срока действия меры направлено на снижение себестоимости и улучшение доступности готовой продукции в Евразийском экономическом союзе.
Решение Коллегии ЕЭК будет распространяться на правоотношения, возникшие с 5 января 2021 года, с целью обеспечения непрерывности применения меры.-0-