ЕЭК продлила на год возможность оформлять бумажные автопаспорта

14 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение о продлении возможности оформления бумажных паспортов транспортных средств до 1 ноября 2020 года. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе ЕЭК.

Ранее предполагалось, что государства ЕАЭС перейдут на новую систему оформления электронных паспортов с 1 ноября 2019 года.

Решение о продлении переходных положений по оформлению бумажных паспортов наряду с электронными паспортами принято по инициативе Беларуси и поддержано государствами-членами ЕАЭС. Это даст возможность сторонам отработать все возможные нюансы, связанные с оформлением паспортов на транспортные средства, принадлежащие физическим лицам, а также на отладку взаимодействия всех заинтересованных структур, которые работают с электронными паспортами.

Электронные паспорта транспортных средств будут вводиться в странах ЕАЭС безболезненно для автовладельцев. Полноценный переход на электронный паспорт транспортного средства упростит взаимное перемещение транспортных средств, процедуры их регистрации для граждан, позволит участникам систем наблюдать за жизненным циклом техники, а госорганам пользоваться достоверными базами данных единого формата во всех странах ЕАЭС.

Кроме того, решением коллегии ЕЭК до 1 ноября 2021 года продлены переходные периоды для оформления бумажных паспортов самоходных машин и других видов техники наряду с электронными паспортами.-0-