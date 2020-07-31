 ЕЭК прорабатывает с ЮНКТАД программу сотрудничества до 2022 года

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31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия прорабатывает с Конференцией ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) программу сотрудничества до 2022 года. Об этом сообщил председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович во время международной инвестиционной онлайн-конференции "От восстановления к устойчивому росту", передает корреспондент БЕЛТА."Для ЕЭК очень важно то, что мы сейчас отрабатываем с ЮНКТАД программу сотрудничества на 2020-2022 годы. Те актуальные идеи и предложения, которые прозвучат сегодня на конференции, будут способствовать наполнению этой программы, чтобы мы не просто декларировали вопросы сотрудничества, а переходили к конкретным проектам. Безусловно, это и вопросы укрепления правовой базы Евразийского экономического союза, представление ЕАЭС и ЕЭК на международных площадках", - сказал Михаил Мясникович.Он отметил роль ЮНКТАД в подготовке рекомендаций для национальных органов государственного управления и бизнеса на основе международного опыта. "Это и защита прав потребителей, в том числе уязвимых и находящихся в неблагоприятном положении, и другие актуальные вопросы", - отметил председатель Коллегии ЕЭК.-0-