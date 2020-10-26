ЕЭК проведет онлайн-встречу с представителями бизнес-сообщества Беларуси

26 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Встреча представителей Евразийской экономической комиссии и бизнес-ассоциаций, государственных органов, предпринимателей Беларуси пройдет 29 октября в онлайн формате под председательством члена Коллегии (министра) по экономике и финансовой политике ЕЭК Тимура Жаксылыкова, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.
В Беларуси площадкой встречи станет Министерство экономики. Стороны обсудят актуальные проблемы, возникающие у белорусского бизнес-сообщества в процессе ведения предпринимательской деятельности в условиях Евразийского экономического союза.
"Планируется рассмотреть вопросы государственных закупок, предоставления промышленных и сельскохозяйственных субсидий, внедрения системы прослеживаемости (маркировки) товаров, защиты прав интеллектуальной собственности, - отметили в ЕЭК. - На повестке дня также вопросы банковского сектора, трудовой миграции, транспорта, устранения барьеров на внутреннем рынке союза, а также другие аспекты функционирования и развития ЕАЭС".
ЕЭК ежегодно организовывает встречи с деловым сообществом государств - членов ЕАЭС.-0-