ЕЭК распределила квоты на вьетнамский рис: Беларусь получит более 1,8 тыс. т

26 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии распределила объемы тарифных квот в отношении отдельных видов длиннозерного риса из Вьетнама на 2022 год, сообщили БЕЛТА в торговом блоке ЕЭК.

"Решение принято в целях реализации соглашения о свободной торговле между Евразийским экономическим союзом и Социалистической Республикой Вьетнам, - рассказали в ЕЭК. - В соответствии с соглашением тарифная квота на указанную продукцию составляет 10 тыс. т ежегодно, в рамках нее применяется ввозная таможенная пошлина в размере 0%. В то же время в отношении товара, ввозимого из Вьетнама внеквотно, действует ставка 10%, но не менее 0,03 евро за 1 кг".

Согласно принятому Коллегией ЕЭК решению, объем тарифной квоты на рис из Вьетнама на 2022 год установлен для Беларуси в размере 1814 т, Армении - 400 т, России - 7786 т.

"Казахстан и Кыргызстан проинформировали, что выделение объема тарифной квоты на вьетнамский рис для них нецелесообразно в связи с обеспечением внутренних потребностей в полной мере за счет собственного производства", - добавили в торговом блоке ЕЭК.-0-

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