ЕЭК укрепляет взаимодействие с ВОЗ

20 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия укрепляет взаимодействие с Всемирной организацией здравоохранения, эксперты ВОЗ уже оказывают поддержку в рецензировании нормативных актов ЕЭК. Об этом заявила сегодня на брифинге официальный представитель комиссии Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

Ия Малкина напомнила, что недавно член Коллегии (министр) по техническому регулированию ЕЭК Виктор Назаренко и директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге подписали соответствующий меморандум. "Меморандум позволит укрепить и развить взаимодействие ЕЭК и ВОЗ по пяти основным направлениям: противодействие распространению инфекционных заболеваний, регулирование обращения лекарственных средств и медицинских изделий, обеспечение безопасности продукции, охрана здоровья трудящихся и членов их семей в государстве трудоустройства, оказание высокотехнологичной медицинской помощи, развитие информационных систем в области охраны здоровья, включая телемедицину", - пояснила Ия Малкина.

"Эксперты ВОЗ уже оказывают поддержку в рецензировании нормативных актов комиссии", - добавила официальный представитель ЕЭК.-0-