ЕЭК упростила ветеринарный контроль на границе ЕАЭС

24 января, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Совет Евразийской экономической комиссии принял решение внести изменения в положение о едином порядке осуществления ветеринарного контроля (надзора) на таможенной границе Евразийского экономического союза и на таможенной территории ЕАЭС. Об этом сообщила сегодня на брифинге официальный представитель ЕЭК Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.
"Уменьшено количество досмотров ввозимых на территорию союза товаров, подлежащих ветеринарному контролю, за счет механизма оценки риска, - сказала Ия Малкина. - Будет применяться механизм предварительного уведомления о выданном компетентным органом третьей страны ветеринарном сертификате на ввозимые на таможенную территорию ЕАЭС подконтрольные товары".
"Все это приведет к упрощению процедур ветеринарного контроля в ЕАЭС", - подчеркнула официальный представитель ЕЭК.-0-