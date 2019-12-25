ЕЭК усовершенствовала систему взимания косвенных налогов во взаимной торговле стран ЕАЭС

25 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии утвердила требования к составу и структуре информации в электронном виде о суммах косвенных налогов, уплаченных в бюджеты государств Евразийского экономического союза, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Цель этих требований - совершенствование системы взимания косвенных налогов во взаимной торговле стран союза и повышение эффективности налогового администрирования, - пояснили в ЕЭК. - Активное применение новых информационных технологий позволяет повсеместно внедрять бесконтактные способы взаимодействия с хозяйствующими субъектами ЕАЭС и развивать электронные сервисы для налогоплательщиков в интернете".

Эффективность информационного обмена также позволит участникам внешнеэкономической деятельности быстрее подтверждать обоснованность применения нулевой ставки НДС и (или) освобождения от уплаты акцизов, добавили в пресс-службе.-0-