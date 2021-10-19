ЕЭК установила тарифные квоты на ввоз сербских сыров, настоек и сигарет

19 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение о распределении между странами Евразийского экономического союза объемов тарифных квот на ввоз из Сербии в 2022 году некоторых видов сыров, спиртовых настоек и сигарет. Квоты установлены в соответствии с соглашением о свободной торговле между ЕАЭС и Сербией, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Объемы тарифных квот распределены исходя из доли каждого государства союза в общем объеме импорта рассматриваемых товаров на таможенную территорию союза в 2017-2020 годах, - отметили в пресс-службе. - При распределении объема для сыров и спиртовых настоек учитывается импорт из всех третьих стран, для сигарет - фактический импорт из Сербии".-0-