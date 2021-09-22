ЕЭК: вопрос перемещения из Европы через Беларусь и Россию подкарантинной продукции в Казахстан решен

22 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Проблемные вопросы, связанные с перемещением из Европы через Беларусь и Россию подкарантинной продукции в Казахстан, решены. Эта тема была рассмотрена на заседании оперативного комитета высокого уровня по устранению спорных ситуаций, которое провел председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович, сообщила на брифинге официальный представитель ЕЭК Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.
"По инициативе казахстанской стороны рассмотрен вопрос перемещения из Европы через Беларусь и Россию подкарантинной продукции в Казахстан, - сказала Ия Малкина. - По информации казахстанской стороны, имели место сложности с признанием Беларусью фитосанитарных сертификатов, выданных отправителем. В ходе консультаций выяснилось, что проблемные ситуации возникали из-за нарушения отправителями порядка заполнения фитосанитарных сертификатов".
"В настоящее время проблема разрешена, представители Беларуси предоставили разъяснения по заполнению сертификатов, - подчеркнула официальный представитель ЕЭК. - Планируется, что уполномоченные органы сторон проведут мониторинг этой ситуации".-0-