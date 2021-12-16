ЕЭК: восстановление пассажирских ж/д перевозок между странами ЕАЭС зависит от эпидситуации

16 декабря, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Восстановление пассажирских железнодорожных перевозок между странами Евразийского экономического союза зависит от эпидемиологической ситуации. Об этом сказала сегодня на брифинге официальный представитель Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, отвечая на вопрос, будет ли ЕЭК рекомендовать какие-то сроки восстановления пассажирского железнодорожного сообщения между государствами, передает корреспондент БЕЛТА.

Ия Малкина констатировала, что в настоящее время железнодорожное сообщение восстановлено только между Беларусью и Россией. "Восстановление происходит поэтапно, на двустороннем уровне, и зависит в первую очередь от санитарно-эпидемиологической ситуации", - сказала она.

Со своей стороны ЕЭК приняла две рекомендации по профилактическим мерам на транспорте - авиационном и железнодорожном - при возобновлении пассажирского транспортного сообщения. "Они касаются организации температурного контроля, обеспечения средствами индивидуальной защиты, обработки рук и разделения потоков движения пассажиров", - пояснила представитель ЕЭК.

"При этом рекомендаций по срокам ЕЭК не дает", - подчеркнула Ия Малкина.-0-