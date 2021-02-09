ЕЭК ввела антидемпинговую пошлину на сварные трубы и профили из Китая

9 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии приняла решение ввести антидемпинговую пошлину на некоторые виды сварных труб и профилей из нержавеющей стали из Китая. Об этом БЕЛТА сообщили в торговом блоке ЕЭК.

"Пошлина вводится сроком на 5 лет, размер ставки составит от 14,62% до 17,28% в зависимости от производителя", - проинформировали в комиссии.

Основными сферами применения данной продукции являются производство сантехники и теплообменников, автомобилестроение, пищевая промышленность, нефтехимическая и атомная отрасли, производство мебели и инфраструктурное строительство. Решение Коллегии ЕЭК вступит в силу по истечении 30 календарных дней с даты его официального опубликования.

Антидемпинговое расследование в отношении сварных труб и профилей из КНР было начато 24 декабря 2019 год. "Информация, полученная в ходе расследования, позволила сделать заключение о наличии демпингового импорта товара из КНР и материального ущерба отрасли экономики государств - членов Евразийского экономического союза", - отметили в ЕЭК.-0-