ЕЭК вынесла на обсуждение инициативу обнулить ввозную пошлину на семенной картофель

22 сентября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Евразийская экономическая комиссия вынесла на общественное обсуждение инициативу обнулить ввозную пошлину единого таможенного тарифа ЕАЭС на семенной картофель. Об этом сообщила сегодня на брифинге официальный представитель Евразийской экономической комиссии Ия Малкина, передает корреспондент БЕЛТА.

"Кыргызстан предлагает снизить ставку с 5% до 0% в отношении семенного картофеля сроком на три года, - отметила Ия Малкина. - По мнению кыргызской стороны, это будет способствовать созданию благоприятных условий для производителей союза, которые специализируются на выращивании картофеля".

Обсуждается инициатива на правовом портале ЕАЭС до 5 октября.

До этой же даты будет обсуждаться предложение России обнулить ставки ввозной таможенной пошлины в отношении турбореактивных двигателей для производства гражданских воздушных судов по 31 декабря 2023 года включительно. В настоящее время пошлина составляет 5% от таможенной стоимости. "Такие двигатели используются при производстве российских среднемагистральных самолетов МС-21", - уточнила Ия Малкина

"Просим всех заинтересованных направлять свои замечания и предложения в комиссию", - добавила представитель ЕЭК.-0-