ЕЭК выступила за отмену ограничений на поставки белорусского молока в Россию

13 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Коллегия Евразийской экономической комиссии выступила за отмену ограничений на поставки белорусского молока в Россию, приняв решение об устранении барьера в торговле на внутреннем рынке Евразийского экономического союза, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Россия применяет ограничения на поставки питьевого молока, произведенного предприятиями Беларуси из-за выявления в нем нативного содержания нитратов, - отметили в ЕЭК. - В этой связи правительству России предложено принять меры, направленные на исполнение пункта 2 статьи 53 Договора о ЕАЭС. В соответствии с этим пунктом страны союза обеспечивают обращение товаров, отвечающих техническим регламентам союза, без предъявления дополнительных требований и процедур оценки соответствия. Это касается и питьевого молока".-0-