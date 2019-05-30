Эффективность госуправления лесной отраслью рассмотрят на заседании двух палат парламента

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эффективность государственного управления лесной отраслью будет рассмотрена 31 мая на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Палаты представителей.
В Овальном зале выступит заместитель премьер-министра Владимир Дворник. Его доклад будет посвящен эффективному государственному управлению лесохозяйственной деятельностью как части экономической безопасности государства.
Кроме того, члены правительства ответят на вопросы депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики.
Как сообщалось, Президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая 23 мая с докладом Владимира Дворника и председателя Комитета госконтроля Леонида Анфимова, раскритиковал положение дел в лесной отрасли. Он отметил большое количество нареканий по поводу ее работы и поручил вице-премьеру разобраться с этим вопросом.-0-
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