Эффективность госуправления лесной отраслью рассмотрят на заседании двух палат парламента

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эффективность государственного управления лесной отраслью будет рассмотрена 31 мая на совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Палаты представителей.

В Овальном зале выступит заместитель премьер-министра Владимир Дворник. Его доклад будет посвящен эффективному государственному управлению лесохозяйственной деятельностью как части экономической безопасности государства.

Кроме того, члены правительства ответят на вопросы депутатов Палаты представителей и членов Совета Республики.

Как сообщалось, Президент Беларуси Александр Лукашенко, принимая 23 мая с докладом Владимира Дворника и председателя Комитета госконтроля Леонида Анфимова, раскритиковал положение дел в лесной отрасли. Он отметил большое количество нареканий по поводу ее работы и поручил вице-премьеру разобраться с этим вопросом.-0-