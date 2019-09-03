Египет заинтересован в приходе белорусского бизнеса в экономическую зону Суэцкого канала - Антер

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Египет заинтересован в приходе бизнеса из Беларуси в экономическую зону Суэцкого канала, сообщил сегодня журналистам первый заместитель министра торговли и промышленности Египта Ахмед Антер на белорусско-египетской бизнес-встрече, передает корреспондент БЕЛТА.
"Египетская сторона приветствует возможное участие белорусских компаний в развитии свободной экономической зоны Суэцкого канала, углублении локализации производства. Это позволит нам получить обоюдную выгоду", - отметил Ахмед Антер.
Во время нынешнего заседания белорусско-египетской торговой комиссии в Минске будет обсуждаться дальнейшее развитие сотрудничества в торговле, промышленности, сельском хозяйстве, образовании, науке и технологиях, а также совместное производство техники для выхода на третьи страны.
По словам Ахмеда Антера, товарооборот между странами растет, основные поставки формируются белорусскими грузовыми автомобилями, тракторами, погрузчиками, продукцией химической и пищевой промышленности.
Как рассказал журналистам генеральный директор консалтинговой компании El Laithy & Associates Ахмед Эллити, египетский бизнес заинтересован в сотрудничестве с Беларусью. "Есть много сфер для этого, основа, которую заложили правительства наших стран, IT, сельское хозяйство имеют большой потенциал для сотрудничества. Египетских бизнесменов интересует Беларусь, им нужно больше информации о том, в какие сферы можно инвестировать", - сказал представитель El Laithy & Associates.-0-