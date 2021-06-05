Египетская компания рассматривает локализацию производства электрооборудования в Беларуси

5 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Египетский производитель электрооборудования El Sewedy Electric Group рассматривает возможность локализации производства в Беларуси, сообщили БЕЛТА в Национальном агентстве инвестиций и приватизации.

В продолжение прошедшего в Минске Белорусско-африканского бизнес-форума на площадке агентства состоялась встреча деловых кругов, руководства НАИП и СЭЗ "Могилев". Во время встречи обсуждались перспективы инвестиционного и экономического сотрудничества между Беларусью и Египтом, проведена презентация бизнес-климата страны.

"Особый интерес к инвестированию в Беларусь проявил один из крупнейших африканских производителей электрической кабельной продукции и электрических трансформаторов - компания El Sewedy Electric Group", - отметили в НАИП. Произошел обмен мнениями относительно перспективности инвестирования в промышленную сферу Беларуси, возможности создания совместных предприятий с белорусскими компаниями в части создания производства электрических кабелей и электрических трансформаторов.

Компания El Sewedy Electric Group работает с 1938 года, в настоящее время имеет штат 12 тыс. человек. По итогам 2019 года оборот составил $2,76 млрд. Компания производит и продает электрические кабели и провода, трансформаторы, телекоммуникационное оборудование, генераторы ветровых электроподстанций, измерительные приборы, предоставляет услуги по строительству под ключ электростанций, в том числе ветряных, систем транспортировки и распределения энергии.-0-