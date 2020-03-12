Экология и грамотное потребление электроэнергии - чем выгоден рост числа электромобилей в Беларуси

12 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Рост числа электромобилей будет способствовать снижению загрязнения воздуха и грамотному потреблению электроэнергии. Об этом сообщил корреспонденту БЕЛТА директор Института энергетики Национальной академии наук Антон Бринь, комментируя указ "О стимулировании использования электромобилей".

"Наука в прошлом году разработала план мероприятий по минимизации угроз энергетической безопасности Беларуси. Один из пунктов - стимулирование закупок электромобилей. Так что Национальная академия наук полностью поддерживает это направление", - сказал Антон Бринь.

Он обратил внимание, что рост числа автомобилей в стране снизит загрязнение атмосферного воздуха. А вопросы экологии и безопасности приоритетны для государства в любой экономической ситуации. "Во-вторых, это вопрос правильного использования электроэнергии. При вводе Белорусской АЭС мы получим плюс 18 млрд кВт.ч. Использование электрического транспорта - одно из направлений грамотного повышения потребления электроэнергии. Кроме того, это и новые технологии, развитие страны. Электромобили - это V или VI технологический уклад. То есть мы перенимаем лучший мировой опыт", - подчеркнул ученый.

"Меры по льготированию, стимулированию будут способствовать тому, чтобы население переходило на электрические технологии и закупало электромобили. По нашим расчетам, к 2025 году где-то 40% автомобилей с двигателем внутреннего сгорания может быть заменено на электротранспорт", - отметил Антон Бринь.

Как сообщалось, 12 марта Президент подписал указ "О стимулировании использования электромобилей". Согласно документу владельцы электромобилей освобождаются от уплаты пошлины за выдачу разрешения на допуск к участию в дорожном движении. Физическим лицам не придется уплачивать НДС при ввозе в Беларусь электромобилей для личного пользования. При этом у них будет возможность вернуть уплаченную при приобретении электромобиля сумму НДС в пределах 500 базовых величин. Кроме того, владельцы электротранспорта освобождаются до 1 января 2026 года от платы за парковку в специально оборудованных местах на коммунальных автомобильных парковках.

Производители электромобилей и электрозарядных станций, а также эксплуатирующие их организации получили право применять повышенный инвестиционный вычет в порядке, установленном Налоговым кодексом. Освобождены от НДС зарядные станции в случае их использования в Беларуси.

Производственному объединению "Белоруснефть" без проведения аукциона будут предоставлены в аренду земельные участки для строительства и обслуживания электрозарядных комплексов. При этом затраты на строительство зарядных станций могут безвозмездно передаваться на баланс юридического лица, на учете которого находятся эти объекты, и включаться заказчиком (застройщиком) в состав внереализационных расходов. При получении согласия землепользователя земельные участки для установки зарядных станций будут предоставляться без их изъятия из земель общего пользования.-0-