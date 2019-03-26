Экономический и инвестиционный потенциал Беларуси презентуют на форуме в Китае

26 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заместитель министра экономики Беларуси Елена Перминова планирует 27 марта принять участие в Форуме делового сотрудничества КНР, Беларуси и Китайско-белорусского индустриального парка "Великий камень", на котором будет проведена презентация экономического и инвестиционного потенциала Беларуси, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минэкономики.

Во время форума запланированы отдельные встречи и переговоры с государственными и частными структурами КНР.

Елена Перминова сейчас находится с рабочим визитом в КНР. Ранее она встретилась с экспертами Министерства коммерции КНР для обсуждения вопросов подготовки Форума по китайско-белорусскому сотрудничеству и региональному развитию в рамках инициативы "Один пояс, один путь". Мероприятие планируется провести 1-3 июля 2019 года на площадке "Великого камня".

Замминистра также приняла участие в заседании совета директоров и годовом общем собрании акционеров СЗАО "Компания по развитию индустриального парка". Участники заседания подвели итоги работы компании в 2018 году, определили планы на 2019 год, в том числе по строительству необходимой инфраструктуры, привлечению в парк крупных резидентов, увеличению объемов инвестиций.-0-