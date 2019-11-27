Экономический совет СНГ рассмотрит проект стратегии развития Содружества до 2030 года

27 ноября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Заседание Экономического совета СНГ состоится 6 декабря в Москве, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Исполкома СНГ.

"Главный вопрос для обсуждения - проект стратегии экономического развития Содружества Независимых Государств на период до 2030 года, - отметили в пресс-службе. - Этот документ призван на основе анализа динамики мировых экономических процессов, а также потенциала развития стран Содружества определить цели и задачи экономического развития СНГ на ближайшее десятилетие, основные направления взаимодействия в области экономики. Реализация стратегии позволит повысить конкурентоспособность экономики стран, благосостояние их граждан, укрепит позиции в мирохозяйственных связях".

Участники заседания рассмотрят также проект прогноза производства и потребления энергоресурсов государств СНГ на период до 2030 года, выполнение решения Совета глав правительств СНГ "О концепции установления согласованной тарифной политики на железнодорожном транспорте СНГ от 18 октября 1996 года и о тарифной политике железных дорог государств - участников СНГ на 2019 фрахтовый год". Будут обсуждены проект новой редакции положения о конкурсе на соискание премии СНГ за достижения в области качества продукции и услуг, внесение изменений в положение о секции по межбиблиотечному абонементу государств СНГ, реализация перечня пилотных межгосударственных инновационных проектов.

В Экономический совет СНГ входят заместители глав правительств стран СНГ, ответственные за экономику. В его заседаниях участвует председатель Исполнительного комитета - исполнительный секретарь СНГ. При Экономическом совете СНГ на постоянной основе действует Комиссия по экономическим вопросам, которая состоит из полномочных представителей государств - участников СНГ. Она обеспечивает всестороннюю проработку и рассмотрение проектов документов социально-экономического характера, подготавливаемых Исполнительным комитетом СНГ и отраслевыми органами, а также осуществляет согласование позиций государств.

Заседания Экономического совета СНГ проводятся один раз в квартал, а заседания комиссии - не реже одного раза в месяц.-0-