Экономический суд возбудил производство по делу о банкротстве Миорской ПМК-55

25 июня, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Экономический суд Витебской области возбудил производство по делу о банкротстве ДКУСП "Миорская ПМК-55" и открыл в отношении должника конкурсное производство, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе суда.

Инициатором обращения в суд выступило само предприятие. Учредителем ПМК-55 является КУППСП "Полоцксельстрой". Строительно-монтажная организация с марта 2021 года находится в процедуре ликвидации по решению собственника. По словам ликвидатора Владимира Кандыбо, в ходе проведения ликвидационных процедур выяснилось, что стоимость имущества недостаточна для удовлетворения требований кредиторов. Кроме того, анализ финансового состояния должника свидетельствует о том, что показатели, характеризующие платежеспособность субъекта хозяйствования, оцениваются на уровне ниже нормативных. В последние несколько лет на предприятии неоднократно менялись руководители. ПМК-55 не способно осуществлять хозяйственную деятельность, в том числе из-за низкой выработки. С января 2021 года организация, счета которой арестованы, получает внешнюю поддержку для выплаты зарплаты работникам. Комплексно оценив ситуацию, ликвидатор пришел к выводу невозможности завершения ликвидации без применения механизма банкротства.

По данным на начало мая 2021 года, объем кредиторской задолженности ПМК-55 превышает Br1,2 млн, в том числе по обязательным платежам около Br100 тыс. При этом стоимость активов оценивается примерно в Br920 тыс., в том числе дебиторская задолженность составляет около Br430 тыс. Более половины дебиторки приходится на ОАО "Подъельцы" (Миорский район). Сельхозпредприятие не рассчиталось с ПМК-55 за строительство молочно-товарной фермы с водозаборными сооружениями, введенной в эксплуатацию в 2013 году, что негативно отразилось на финансовом положении строительно-монтажной организации.

Имущество ПМК-55 расположено на двух земельных участках и включает 3-этажное административное здание конторы, 7 производственных строений на промышленной площадке размером 2,3 га, а также машины и механизмы. На предприятии трудятся 16 человек.

В соответствии со ст. 233 Закона об экономической несостоятельности (банкротстве) в связи с выявлением недостаточности стоимости имущества ликвидируемого должника для удовлетворения требований кредиторов защитный период не применяется, процедура банкротства проводится в упрощенном порядке, пояснили в пресс-службе суда. Антикризисным управляющим назначен Владимир Кандыбо. Конкурсное производство открыто на срок 5 месяцев. За этот период управляющему предстоит установить кредиторов и дебиторов должника, предпринять меры к взысканию дебиторской задолженности, выявить имущество должника, на которое может быть обращено взыскание, рассмотреть требования кредиторов и составить реестр требований, провести анализ финансово-хозяйственной деятельности.-0-