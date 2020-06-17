Экономика стран ЕАБР начала движение в сторону восстановления - аналитики банка

17 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экономика стран - участниц Евразийского банка развития начала движение в сторону восстановления. Такие данные приводят аналитики банка в информационно-аналитическом обзоре ЕАБР за май 2020 года, сообщает БЕЛТА.

"В мае 2020 года во многих странах мира, в том числе в регионе операций ЕАБР, начался процесс поэтапного выхода из карантина. Государства с оглядкой на эпидемиологическую ситуацию реализуют меры по восстановлению экономической сферы. Опережающие индикаторы указывают на то, что по итогам мая падение деловой активности может замедлиться, - считают аналитики банка. - Экономика региона начала движение в сторону восстановления. Государства - члены ЕАБР, вероятно, будут выходить из сложившейся ситуации неравномерно, в том числе из-за различных возможностей фискального стимулирования и отличий в эпидемиологической обстановке".

Как отмечают аналитики, наибольшие потери на фоне пандемии понесли организации сферы услуг. Значимое ухудшение отмечено в оптовой и розничной торговле, туристической отрасли и ресторанном бизнесе, секторах, оказывающих прочие платные услуги населению. Негативное влияние на внутренний потребительский спрос оказали меры социальной изоляции, приостановка работы отдельных организаций и охлаждение кредитной активности.

Большие потери отмечены в секторах легкой промышленности (производство текстильных изделий и одежды, обуви, кожи и изделий из нее). Сгладила падение в этих отраслях частичная переориентация на выпуск масок и защитных костюмов. Ослабление внутреннего и внешнего спроса, меры социальной изоляции и ограниченное сообщение между государствами ухудшили показатели транспортного сектора.

Наименее пандемия COVID-19 отразилась на предприятиях стран - участниц ЕАБР, выпускающих продовольственные товары и фармацевтическую продукцию, на отрасли строительства, а также производствах непрерывного цикла (добыча полезных ископаемых, нефтехимическая промышленность).-0-