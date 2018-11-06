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Эксперт: МФЦ Minsk World может стать прорывным проектом в деле привлечения инвестиций

Экономика 06.11.2018 | 09:00

Проект создания в Минске Международного финансового центра по образцу тех инструментов, которыми обладают Дубай или Сингапур, имеет хорошие перспективы и может стать прорывным для страны в деле привлечения иностранных инвестиций. Такое мнение высказывают авторитетные белорусские эксперты.

Так, известный в стране ученый-экономист и аналитик, доктор физико-математических наук, профессор кафедры аналитической экономики и эконометрики Белорусского государственного университета Михаил Ковалев считает проект создания Международного финансового центра в Минске интересным и перспективным. Но эксперт отмечает, что при реализации такой непростой, но амбициозной задачи, как создание МФЦ, государству необходимо будет решить ряд задач. "Это не первая попытка либерализовать финансовый рынок – подобный шаг делал Нацбанк, когда разрешил в СЭЗ создавать банки по упрощенной схеме. Однако значительных капиталов они не привлекли. Создание МФЦ – всегда тонкое дело. Ведь чтобы привлечь капиталы, нужны либеральные правила игры", – отметил экономист.

Ученый-экономист и аналитик, доктор физико-математических наук, профессор кафедры аналитической экономики и эконометрики Белорусского государственного университета Михаил Ковалев
Ученый-экономист и аналитик, доктор физико-математических наук, профессор кафедры аналитической экономики и эконометрики Белорусского государственного университета Михаил Ковалев

Впрочем, Михаил Ковалев считает, что проект вполне может стать прорывным в деле привлечения капиталов. "Я оптимистично смотрю на идею в увязке с декретом №8 – в век цифровой экономики это, безусловно, должен быть Международный цифровой финансовый центр (МЦФЦ), который даст юрисдикцию бурно развивающимся в мире IT-компаниям, цифровым банкам и криптовалютам. За ними будущее. Идея станет очень перспективной, если Нацбанк быстро, опережая другие страны, издаст в развитие декрета №8 столь же прогрессивный нормативный акт о регулировании цифрового банкинга и обращения криптовалют", – убежден Михаил Ковалев.

Напомним, что в октябре был сделан первый шаг к созданию Минского международного финансового центра – группой "Дана Холдингс" был подписан меморандум о взаимопонимании с компанией DIFC Investments, Международным финансовым центром в Дубае. Опыт МФЦ этого эмирата будет востребован при создании аналогичного минского центра, который призван сделать Беларусь наиболее привлекательной страной Европы для иностранных инвесторов.

Международный финансовый центр в Дубае
Международный финансовый центр в Дубае

Аналитики DIFC Investments отмечают, что создание МФЦ MinskWorld не ограничивается строительством соответствующих зданий и иной инфраструктуры. Прежде всего, МФЦ должен стать той частью национального экономического пространства, где будет использоваться особая система льгот и стимулов для привлечения капитала и оказания финансовых услуг, что потребует принятия определенных законодательных актов со стороны государства.

Например, предусматривается, что в МФЦ MinskWorld должна использоваться международная система английского права – что не только привлечет инвесторов, как это было в Дубае, Сингапуре и Китае, но и продемонстрирует миру ответственность и демократизм белорусского государства.

Эксперты считают, что Минск – наиболее подходящая площадка для создания в Европе нового финансового центра. Стабильность развития, возможность выбора для инвестиций самых разнообразных сфер – от аграрного комплекса до IT-индустрии, выгодное географическое положение страны с населением почти 10 млн человек – между Западной и Восточной Европой, между балканскими и балтийскими странами, между Европейским союзом и Евразийским экономическим союзом – все эти факторы стали предпосылкой для создания МФЦ MinskWorld.

МФЦ MinskWorld будет привлекателен для инвесторов как из стран Евразийского экономического союза, так и Европейского союза и США
МФЦ MinskWorld будет привлекателен для инвесторов как из стран Евразийского экономического союза, так и Европейского союза и США

Представляется, что на первом этапе создания в Минске Международного финансового центра в его услугах будут заинтересованы прежде всего инвесторы из стран СНГ в силу высокой доступности белорусского рынка и отсутствия языковых барьеров. А в целом МФЦ MinskWorld будет привлекателен для инвесторов как из стран Евразийского экономического союза, так и Европейского союза и США.

Эксперты финансового рынка также подчеркивают, что привлечение внешних инвестиций в нашу страну – это не только капитал как таковой, но и импульс для развития отечественного бизнеса. Ведь инвесторы приносят не только деньги, но и новые идеи, тенденции и тренды, которые можно использовать на внутреннем рынке.

Например, именно иностранная компания "Дана Холдингс" стала инициатором создания МФЦ MinskWorld как бизнес-доминанты многофункционального комплекса "Минск Мир", и эта идея оказалась достаточно интересной. При этом проект привлек внимание не только в границах нашей страны, но и всего региона, а также в целом Европейского континента. Ведь в силу определенных обстоятельств такие прежде перспективные зоны, как Кипр и некоторые другие европейские территории, потеряли свою привлекательность для международных инвесторов. "Якорными" проектами по привлечению капитала стали финансовые центры на других континентах. В Европе же эту свободную нишу могла бы занять Беларусь, став своеобразным инвестиционным мостом между Европейским Союзом, с одной стороны, и Украиной, Россией – с другой. Такой проект может стать привлекательным для тысяч инвестиционных компаний всего мира, способных привести большие объемы свободного капитала в нашу страну.

Таким образом, проект создания МФЦ MinskWorld может рассматриваться как стратегически важный и переломный фактор для развития Республики Беларусь, который будет способствовать модернизации и диверсификации национальной экономики, созданию рабочих мест, росту ВВП, большей региональной и международной интеграции нашей страны.

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