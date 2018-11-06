Эксперт: МФЦ Minsk World может стать прорывным проектом в деле привлечения инвестиций

Проект создания в Минске Международного финансового центра по образцу тех инструментов, которыми обладают Дубай или Сингапур, имеет хорошие перспективы и может стать прорывным для страны в деле привлечения иностранных инвестиций. Такое мнение высказывают авторитетные белорусские эксперты.
Так, известный в стране ученый-экономист и аналитик, доктор физико-математических наук, профессор кафедры аналитической экономики и эконометрики Белорусского государственного университета Михаил Ковалев считает проект создания Международного финансового центра в Минске интересным и перспективным. Но эксперт отмечает, что при реализации такой непростой, но амбициозной задачи, как создание МФЦ, государству необходимо будет решить ряд задач. "Это не первая попытка либерализовать финансовый рынок – подобный шаг делал Нацбанк, когда разрешил в СЭЗ создавать банки по упрощенной схеме. Однако значительных капиталов они не привлекли. Создание МФЦ – всегда тонкое дело. Ведь чтобы привлечь капиталы, нужны либеральные правила игры", – отметил экономист.
Впрочем, Михаил Ковалев считает, что проект вполне может стать прорывным в деле привлечения капиталов. "Я оптимистично смотрю на идею в увязке с декретом №8 – в век цифровой экономики это, безусловно, должен быть Международный цифровой финансовый центр (МЦФЦ), который даст юрисдикцию бурно развивающимся в мире IT-компаниям, цифровым банкам и криптовалютам. За ними будущее. Идея станет очень перспективной, если Нацбанк быстро, опережая другие страны, издаст в развитие декрета №8 столь же прогрессивный нормативный акт о регулировании цифрового банкинга и обращения криптовалют", – убежден Михаил Ковалев.
Напомним, что в октябре был сделан первый шаг к созданию Минского международного финансового центра – группой "Дана Холдингс" был подписан меморандум о взаимопонимании с компанией DIFC Investments, Международным финансовым центром в Дубае. Опыт МФЦ этого эмирата будет востребован при создании аналогичного минского центра, который призван сделать Беларусь наиболее привлекательной страной Европы для иностранных инвесторов.
Аналитики DIFC Investments отмечают, что создание МФЦ MinskWorld не ограничивается строительством соответствующих зданий и иной инфраструктуры. Прежде всего, МФЦ должен стать той частью национального экономического пространства, где будет использоваться особая система льгот и стимулов для привлечения капитала и оказания финансовых услуг, что потребует принятия определенных законодательных актов со стороны государства.
Например, предусматривается, что в МФЦ MinskWorld должна использоваться международная система английского права – что не только привлечет инвесторов, как это было в Дубае, Сингапуре и Китае, но и продемонстрирует миру ответственность и демократизм белорусского государства.
Эксперты считают, что Минск – наиболее подходящая площадка для создания в Европе нового финансового центра. Стабильность развития, возможность выбора для инвестиций самых разнообразных сфер – от аграрного комплекса до IT-индустрии, выгодное географическое положение страны с населением почти 10 млн человек – между Западной и Восточной Европой, между балканскими и балтийскими странами, между Европейским союзом и Евразийским экономическим союзом – все эти факторы стали предпосылкой для создания МФЦ MinskWorld.
Представляется, что на первом этапе создания в Минске Международного финансового центра в его услугах будут заинтересованы прежде всего инвесторы из стран СНГ в силу высокой доступности белорусского рынка и отсутствия языковых барьеров. А в целом МФЦ MinskWorld будет привлекателен для инвесторов как из стран Евразийского экономического союза, так и Европейского союза и США.
Эксперты финансового рынка также подчеркивают, что привлечение внешних инвестиций в нашу страну – это не только капитал как таковой, но и импульс для развития отечественного бизнеса. Ведь инвесторы приносят не только деньги, но и новые идеи, тенденции и тренды, которые можно использовать на внутреннем рынке.
Например, именно иностранная компания "Дана Холдингс" стала инициатором создания МФЦ MinskWorld как бизнес-доминанты многофункционального комплекса "Минск Мир", и эта идея оказалась достаточно интересной. При этом проект привлек внимание не только в границах нашей страны, но и всего региона, а также в целом Европейского континента. Ведь в силу определенных обстоятельств такие прежде перспективные зоны, как Кипр и некоторые другие европейские территории, потеряли свою привлекательность для международных инвесторов. "Якорными" проектами по привлечению капитала стали финансовые центры на других континентах. В Европе же эту свободную нишу могла бы занять Беларусь, став своеобразным инвестиционным мостом между Европейским Союзом, с одной стороны, и Украиной, Россией – с другой. Такой проект может стать привлекательным для тысяч инвестиционных компаний всего мира, способных привести большие объемы свободного капитала в нашу страну.
Таким образом, проект создания МФЦ MinskWorld может рассматриваться как стратегически важный и переломный фактор для развития Республики Беларусь, который будет способствовать модернизации и диверсификации национальной экономики, созданию рабочих мест, росту ВВП, большей региональной и международной интеграции нашей страны.
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.4183 BYN
|2.416 BYN
|2.422 BYN
|USD
|2.1237 BYN
|2.12 BYN
|2.124 BYN
|RUB
|3.2131 BYN
|3.205 BYN
|3.215 BYN