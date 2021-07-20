Экспертная поддержка Беларуси ценна в борьбе с отмыванием денег в ЕАЭС - Тетеруков

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Начался визит в Беларусь выездной миссии экспертов Евразийской группы по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма (ЕАГ). В первый день руководитель выездной миссии, исполнительный секретарь ЕАГ Сергей Тетеруков встретился с первым заместителем председателя Комитета госконтроля Дмитрием Баско, передает корреспондент БЕЛТА.

Главная цель нынешнего визита миссии в Беларусь - сбор дополнительной информации и обсуждение промежуточных выводов о региональных рисках отмывания денег и финансирования терроризма (ОД/ФТ). Эксперты ЕАГ проведут 20-22 июля встречи с представителями правоохранительных органов, надзорным блоком, подразделением финансовой разведки, частным сектором, которые являются участниками национальной антиотмывочной системы.

На первой в рамках визита встрече Дмитрий Баско и Сергей Тетеруков обсудили вопросы проведения оценки.

"В 2019 году была завершена взаимная оценка Республики Беларусь. Она получила признание на мировом уровне. И была одной из лучших в регионе. Сейчас мы перешли к следующему этапу, когда оцениваем не страну, а регион - Евразийский - и субрегионы в нем. Это субрегионы Союзного государства и ЕАЭС, в рамках которых мы оцениваем риски отмывания денег и финансирования терроризма, которые присущи двум и более странам. Наша задача - предложить меры реагирования, которые не могут быть приняты на отдельном национальном уровне, а требуют совместного решения двух и более стран", - пояснил Сергей Тетеруков.

Роль Беларуси в этом сотрудничестве важна: пригодятся ее экспертная поддержка и опыт работы на национальном уровне, который можно распространить на весь регион. "Мы смотрим на лучшие практики и ждем поддержки от белорусских коллег с тем, чтобы они давали свои идеи и предложения о том, какие меры мы можем распространять в качестве региональных. Думаю, Беларусь, с учетом той оценки, которую получила в 2019 году, имеет все основания, чтобы делиться своим опытом", - добавил Сергей Тетеруков.

Как позитивную практику он привел в пример налаженное в Беларуси межведомственное сотрудничество, обширный опыт оценки рисков, поставленный на системную основу, и ряд других специальных методик правоохранителей. Кроме того, Беларусь - один из лидеров по внедрению информационных технологий, работе с криптовалютой, для чего создана правовая база и есть практический опыт надзора за участниками этого сектора.

Директор Департамента финансового мониторинга Комитета госконтроля Вячеслав Реут также особо отметил взаимодействие всех заинтересованных в противодействии легализации и финансировании терроризма ведомств: это правоохранители, весь блок надзорных органов, частный сектор. Много внимания уделяется подготовке привлеченных специалистов с учетом новых вызовов и угроз.

Визит экспертов проходит в рамках проекта ЕАГ по оценке региональных рисков отмывания денег и финансирования терроризма в Евразийском регионе. Координацию данной работы от Беларуси осуществляет Департамент финансового мониторинга Комитета госконтроля.

Участие в проекте по исследованию региональных рисков ОД/ФТ для Беларуси и стран субрегионов будет способствовать более точному выявлению трансграничных рисков и выработке совместных мер для их снижения. Результаты региональной оценки таких рисков предполагается использовать при актуализации национальной оценки рисков ОД/ФТ.

Итоговый отчет по проекту региональной оценки рисков планируется представить на 35-м Пленарном заседании ЕАГ в ноябре 2021 года.-0-