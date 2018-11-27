Эксперты определили оптимальные ставки по корпоративным облигациям в Беларуси за январь-октябрь

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. С января по октябрь 2018 года 66 белорусскими компаниями было зарегистрировано 107 выпусков корпоративных облигаций. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщили в аналитическом отделе логистической компании "ТУТ и ТАМ Логистикс", являющейся одним из крупных игроков на белорусском рынке корпоративных ценных бумаг. В аналитические расчеты компании не включены банки, работающие на рынке по иным условиям, отличным от условий частных эмитентов из реального сектора экономики.

Из 107 выпусков облигаций 28 выпусков были распроданы полностью.

Как показывает анализ деятельности эмитентов, самыми активными на рынке корпоративных облигаций в 2018 году являются лизинговые компании. Из 101 зарегистрированной в Беларуси организации на выпуск облигаций в 2018 году пошли 14, которые осуществили 20 эмиссий. На втором месте по активности компании агропромышленного сектора - 15 эмиссий. На третьем - транспорт и логистика (9 эмиссий).

Наибольшим спросом и доверием среди инвесторов пользуются облигации известных в Беларуси компаний, а также те, которые предлагали высокую доходность либо были обеспечены залогом.

Для примера можно отметить, что лизинговая компания "АСБ Лизинг" успешно продала облигаций на $5 млн без обеспечения с доходом в 5,8% годовых. Из предприятий реального сектора экономики в сентябре этого года на рынок вышла логистическая компания "ТУТ и ТАМ Логистикс", довольно успешно стартовавшая со своим выпуском облигаций на сумму $2,5 млн и доходностью в 6% годовых.

Как отмечают эксперты, сегодня в Беларуси наиболее объективно обоснованным доходом по корпоративным облигациям, номинированным в долларах США, является ставка в 5,9% годовых. Более высокие проценты повышают риск инвестиций, так как увеличивают расходы компании на обслуживание долга, а более низкие могут позволить себе лишь те, кто предлагает дополнительные гарантии возврата средств.-0-