Эксперты ВАО АЭС: для руководства БелАЭС ядерная безопасность - высший приоритет

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ядерная безопасность - высший приоритет для руководства Белорусской АЭС. Об этом заявил руководитель команды экспертов Московского центра Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные электростанции (ВАО АЭС), Дмитрий Чичикин в видеокомментарии, размещенном на Youtube-канале БелАЭС, сообщает БЕЛТА.

Международные эксперты с 5 по 13 апреля провели миссию технической поддержки по оценке эксплуатационной готовности второго энергоблока БелАЭС. Помимо представителей ВАО АЭС в экспертную группу вошли специалисты действующих АЭС России, Болгарии, ОАЭ и Турции. По словам Дмитрия Чичикина, оценка велась по девяти производственным областям.

"Мы провели глубокий анализ текущего состояния готовности энергоблока №2 к предстоящей загрузке топлива и последующему включению в электроэнергетическую сеть Беларуси, сделали срез текущего состояния станции применительно к последующему пуску. Хочу отметить, что станция добровольно пригласила команду внешних экспертов для дополнительной оценки реализации проекта. Эта оценка не является обязательной в формате работы ВАО АЭС", - рассказал он.

"Мы видим, что станция демонстрирует открытость, профессионализм своих работников. Я на этой станции уже, наверное, раз шестой. Могу сказать, что проект развивается. Самое главное, мы видим, что для руководства станции ядерная безопасность - высший приоритет", - отметил Дмитрий Чичикин.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту "АЭС-2006" вблизи Островца Гродненской области.-0-