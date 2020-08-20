Эксперты Всемирной ассоциации организаций АЭС провели партнерскую проверку на БелАЭС

20 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эксперты Московского центра Всемирной ассоциации организаций, эксплуатирующих атомные электростанции (ВАО АЭС), с 17 по 19 августа провели предпусковую партнерскую проверку первого энергоблока Белорусской АЭС. Возглавил делегацию директор центра Василий Аксенов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства энергетики.

"Проверка проводилась по наиболее важным направлениям производственной деятельности эксплуатирующей организации для оценки готовности оборудования и систем энергоблока к безопасному и надежному пуску и дальнейшей эксплуатации", - проинформировали в пресс-службе.

По информации Минэнерго, во время визита на площадку Белорусской АЭС эксперты не выявили каких-либо недостатков, которые могли бы стать препятствием для безопасного пуска первого энергоблока.

"Специалисты ВАО АЭС отметили значительный прогресс в организации деятельности Белорусской АЭС по обеспечению и контролю надлежащего состояния оборудования и систем, важных для безопасности, а также улучшение по всем проверенным направлениям производственной деятельности", - рассказали в пресс-службе.

Всемирная ассоциация организаций, эксплуатирующих атомные электростанции, объединяет всех операторов АЭС мира. Она способствует обмену международным опытом для достижения наивысшего уровня безопасности и надежности эксплуатации атомных электростанций. Белорусская атомная электростанция стала членом Московского центра ВАО АЭС с 22 апреля 2015 года.

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту АЭС-2006 вблизи Островца Гродненской области. Генеральным подрядчиком выступает госкорпорация "Росатом". Энергоблоки поколения 3+ имеют улучшенные технико-экономические показатели. Энергетический пуск первого энергоблока с включением в энергосистему страны планируется в IV квартале 2020 года. Ввод второго энергоблока предусмотрен в 2022 году.-0-