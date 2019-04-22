Экспорт белорусских товаров в Финляндию в январе-феврале вырос на 43,3%

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт белорусских товаров в Финляндию в январе-феврале составил $3,5 млн, что на 43,3% больше, чем за два месяца 2018 года, сообщили БЕЛТА в пресс-службе концерна "Беллесбумпром".

Председатель "Беллесбумпрома" Юрий Назаров, который в соответствии с постановлением правительства курирует белорусско-финские торгово-экономические отношения, встретился с послом Беларуси в Финляндии Алексеем Самосуевым. Обсуждались итоги сотрудничества двух стран за 2018 год, намечены направления для развития взаимодействия на ближайшую перспективу.

Торгово-экономические отношения Беларуси и Финляндии развиваются динамично и строятся на взаимных интересах двух стран. Товарооборот в 2018 году составил $127,6 млн и вырос на 4,3% к 2017-у. В Финляндию из Беларуси поставляются изолированные провода и кабели, лесоматериалы, прутки из нелегированной стали, передаточные механизмы для машин, а также женская верхняя одежда и другая продукция. Основу импорта из Финляндии в Беларусь в 2018 году составили рыбные продукты, резинные изделия, лекарственные средства, нефтепродукты, лаки, краски и прочее. "Импорт пока преобладает, поэтому наращивание экспорта белорусской продукции в Финляндию - в числе актуальных задач", - отметили в пресс-службе.

В 2019 году наметилась более интенсивная динамика роста белорусского экспорта в Финляндию. Так, за январь-февраль экспорт товаров составил $3,5 млн, что на 43,3% больше, чем за два месяца 2018 года. В сравнении с январем-февралем 2018 года возрос экспорт изолированных проводов, прутков из нелегированной стали, металлоконструкций из черных металлов. Экспортировались ковры и напольные покрытия. Предприятия концерна "Беллесбумпром" в этом году начали поставлять в Финляндию древесное топливо и древесностружечные плиты.-0-