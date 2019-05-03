Экспорт белорусского продовольствия в Китай за два года вырос в 15 раз - Улахович

3 мая, Минск /Татьяна Лисатович - БЕЛТА/. Экспортные поставки белорусской продовольственной продукции в Китайскую Народную Республику за два года увеличились с Br10 млн до более чем Br150 млн. Об этом сообщил председатель Белорусской торгово-промышленной палаты Владимир Улахович во время инвестиционного форума для предприятий Беларуси и Китая, который прошел в рамках инициативы "Пояс и путь" сегодня в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

"Взаимоотношения между нашими странами в области торговли и экономики развиваются очень динамично. Растет наш товарооборот. Для нас очень приятно, что растет белорусский экспорт, - отметил Владимир Улахович. - Так, только в течение двух последних лет поставки белорусской продовольственной продукции с Br10 млн выросли более чем до Br150 млн. Мы благодарны нашим китайским партнерам за то, что получили поддержку в этом вопросе, и в рамках недавнего визита главы нашего государства еще несколько белорусских предприятий получили возможность поставлять высококачественную белорусскую продовольственную продукцию на китайский рынок. Это укрепляет наше взаимодействие".

В целом, по словам руководителя БелТПП, на протяжении последних двух десятилетий между Беларусью и Китайской Народной Республикой благодаря активной и конструктивной позиции лидеров двух государств сложились отношения по-настоящему доверительного стратегического партнерства и взаимовыгодного сотрудничества.

"Сегодня Китайская Народная Республика - важнейший экономический автор на глобальном рынке. Благодаря Китаю международные экономические отношения склоняются в сторону открытости, взаимовыгодного сотрудничества, в сторону того, чтобы преодолевать надуманные искусственные барьеры. Мы в Беларуси высоко ценим эту позицию Китайской Народной Республики", - отметил Владимир Улахович.

Что касается непосредственно Белорусской торгово-промышленной палаты, то сотрудничество с китайскими партнерами, по его словам, всегда было большим приоритетом. "Мы имеем соглашения со всеми основными деловыми ассоциациями Китайской Народной Республики, Международным комитетом по внешней торговле, с региональными ассоциациями, Международной торговой палатой частного сектора КНР и высоко ценим это сотрудничество. У всех наших региональных отделений есть партнеры в провинциях Китая", - сказал Владимир Улахович.

Сегодня в Минске прошел инвестиционный форум для представителей бизнес-сообщества Беларуси и Китая в рамках инициативы "Пояс и путь", который проводился по инициативе обеих сторон. С белорусской организатором выступили ООО "Бремино Групп" и Национальное агентство инвестиций и приватизации, с китайской - Конфедерация китайских предпринимателей-реэмигрантов. Цель мероприятия - ознакомление с инвестиционным потенциалом Беларуси, презентация инвестиционных проектов, установление деловых контактов с успешными представителями китайского бизнеса, укрепление экономических связей с Китайской Народной Республикой, дальнейшее развитие инициативы "Пояс и путь". Участие в форуме приняли представители около 30 китайских компаний, среди которых Shimao Group - крупный оператор недвижимости, базирующийся в Гонконге и Шанхае, также Golden Wheel Group, занимающаяся производством велосипедов.-0-