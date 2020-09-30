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30 сентября 2020, 17:15

Экспорт белорусской сельхозпродукции по итогам года может составить около $5,8 млрд - Богданов

Фото из архива
Фото из архива

30 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт белорусской сельхозпродукции и продуктов питания по итогам года может составить около $5,8 млрд. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов на XXX Международной специализированной выставке "Белагро".

"В целом за семь месяцев текущего года экспорт белорусской сельхозпродукции и продуктов питания увеличился на 6,5%, поставлено товаров на сумму $3,2 млрд. Мы планировали закончить год с темпом роста более 4%, пока этот показатель даже опережаем, поэтому по итогам года в планах достичь суммы $5,7-5,8 млрд", - сказал Алексей Богданов.

Как отметил представитель Минсельхозпрода, диверсификация экспорта остается одним из стратегических направлений. "Белорусское продовольствие в январе - июле поставлялось в 101 страну (в прошлом году за этот период было 92 страны). Эта работа будет продолжаться и дальше", - подчеркнул он.

Что касается России, в текущем году в эту страну экспортировано продукции на сумму $2,4 млрд. "Доля сохраняется достаточно высокой - 75%. Это наш основной партнер, мы будем и дальше расширять и углублять сотрудничество с Российской Федерацией, выстраивать конструктивные торгово-экономические отношения, так как белорусские товары пользуются большой популярностью в регионах РФ", - пояснил Алексей Богданов.

Говоря о Китае, эксперт отметил, что много предприятий мясной, рыбной отрасли открыты для поставок в КНР, также сертифицированы почти все предприятия молочной отрасли. По итогам работы за семь месяцев нынешнего года экспорт в этот регион составил $135 млн. "Каждый год китайское направление росло в разы. Если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то объем экспорта в КНР увеличился в 2,7 раза. Драйвером роста стали молочные и мясные продукты. Например, поставки мясной продукции (говядина и мясо птицы) выросли в четыре раза, молочной - вдвое", - отметил он.

Кроме того, из Беларуси в Китай поставляется льноволокно, рапсовое масло, кондитерские изделия, алкогольные напитки. "В перспективе мы хотим нарастить как объемы поставок, потому что рынок КНР глобальный и очень большой, так и расширить ассортимент. Особый упор будем делать на те товары, которые непосредственно попадают на полки магазинов", - добавил Алексей Богданов.

По его словам, пандемия особо не повлияла на экспорт. "В самый разгар пандемии мы испытывали небольшие трудности с прохождением границ, а также с большим контролем. Это естественно. Все участники рынка к этому относились с пониманием. Мы заранее увеличили сроки заказа и подачи заявок на предприятия от наших партнеров, поэтому значительных проблем не почувствовали", - констатировал он.-0-

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