Экспорт белорусской сельхозпродукции в 2019 году превысил $5,5 млрд

5 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт белорусской сельскохозяйственной продукции и продуктов питания в 2019 году вырос по сравнению с 2018-м на 4,5% до $5,519 млрд, сообщил сегодня на пресс-конференции начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Алексей Богданов, передает корреспондент БЕЛТА.

Доля сельхозпродукции и продуктов питания в общем экспорте страны в 2019 году составила 16,8%. Выросли поставки молока и молочной продукции, рапсового масла, готовой или консервированной рыбы, консервированных овощей и фруктов, соевого масла, мяса птицы, яиц, шоколада и прочих готовых продуктов, содержащих какао, картофеля. "География экспорта этой продукции представлена таким образом: страны ЕАЭС - 84,7%, ЕС - 4,4%, иные страны - 10,9%", - сказал Алексей Богданов.

Развивается географическая диверсификация экспорта. Сельскохозяйственная продукция и продукты питания в 2019 году поставлялись в 104 страны мира. В числе новых рынков сбыта - страны Азии (Афганистан), Африки (Ангола, Бенин, Буркина-Фасо, Гвинея, Кения, Мавритания, Мозамбик, Нигер, Судан, Уганда), Америки и Карибского бассейна (Белиз, Куба, Уругвай), Европейского союза (Люксембург, Финляндия), а также Албания, Босния и Герцеговина.

В Афганистан начали поставлять молочную сыворотку и сухое обезжиренное молоко, в Анголу и Буркина-Фасо - солод, в Бенин, Мозамбик, Нигер - сухое обезжиренное молоко, на Кубу - молочные консервы, сухое молоко, в Уругвай - алкогольные напитки, в Финляндию - пушно-меховое сырье, в Албанию - сахар и картофель, в Боснию и Герцеговину - картофель.

Продолжают расширяться объемы и ассортимент поставок в Китай: в 2019 году экспорт увеличился на 59,6% и составил $131,5 млн.-0-