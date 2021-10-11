Экспорт белорусской сельхозпродукции в январе-августе вырос более чем на 10%

11 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт белорусских продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в январе - августе вырос на 10,8 %, за рубеж поставлено товаров на сумму около $4,1 млрд, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

"Белорусское продовольствие в январе - августе поставлялось в 99 стран мира. Увеличение поставок наблюдалось практически по всем регионам. Экспорт в страны СНГ, включая Российскую Федерацию, увеличился на 6,3%, в страны Азии и Океании - на 38,8%, ЕС - на 43%, Америки и Карибского бассейна - на 61,7%, страны Африки - на 28,6%. Экспорт продовольствия в КНР вырос на 39,7%. В целом поставки в страны дальнего зарубежья по сравнению с соответствующим периодом 2020 года увеличились на 41,7%", - рассказали в пресс-службе.

Экспорт молока и молокопродуктов вырос на 6,4%, говядины - на 15,4%, колбасных изделий - на 31,2%, рыбы и рыбной продукции - на 23%, яиц - на 36,6%, картофеля - на 18,4 %, масла рапсового - на 95,9%.-0-