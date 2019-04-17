17 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт белорусской сельхозпродукции в январе-феврале вырос на 8,5% по сравнению с соответствующим периодом прошлого года и составил более чем $830 млн. Об этом сообщил сегодня журналистам начальник главного управления внешнеэкономической деятельности Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Алексей Богданов во время V Экспортного форума "Беларусь молочная", передает корреспондент БЕЛТА.

"Начало года для экспорта белорусской сельхозпродукции в целом сложилось положительно. Мы идем с динамикой плюс 8,5% за два месяца текущего года, наторговали на сумму более $830 млн. Поставки осуществлялись в 65 стран мира, что на 8 стран больше, чем в январе-феврале прошлого года. Что касается молочной продукции, мы также набираем обороты, поставляем продукцию примерно в 50 стран", - сказал Алексей Богданов.

По итогам января-февраля 2019 года, поставки белорусского молока и молочной продукции за рубеж составили 682 тыс. т на сумму $353 млн (рост на 17% в натуральном выражении и на 12,8% в денежном выражении к аналогичному периоду прошлого года). Поставки мясной продукции снизились на 11% до $143 млн.

Начальник главного управления ВЭД также отметил положительную динамику по экспорту белорусской сельхозпродукции в Россию: в январе-феврале поставки выросли на 2,5%.

V Экспортный форум "Беларусь молочная" проходит в Минске 17-19 апреля. Организатором выступает отраслевой журнал "Продукт.BY" при содействии Минсельхозпрода Беларуси.-0-