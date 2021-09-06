Экспорт белорусской сельхозпродукции в январе-июле вырос почти на 10%

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт белорусских продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья в январе-июле вырос на 9,6%, за рубеж поставлено товаров на сумму более $3,5 млрд, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия.

"Белорусское продовольствие в январе-июле поставлялось в 97 стран мира. Увеличение поставок наблюдалось практически по всем регионам. Экспорт в страны СНГ, включая Российскую Федерацию, увеличился на 4,8%, в страны Азии и Океании - на 44,2%, ЕС - на 44,4%, Америки и Карибского бассейна - на 78,1%, страны Африки - на 29,2%. Экспорт продовольствия в Китайскую Народную Республику вырос на 46,1%. В целом поставки в страны дальнего зарубежья по сравнению с соответствующим периодом 2020 года увеличились на 44,9%", - рассказали в пресс-службе.

Экспорт молока и молокопродуктов вырос на 5,6%, говядины - на 12,5%, колбасных изделий - на 30,8%, рыбы и рыбной продукции - на 19,2%, яиц - на 37,5%, картофеля - на 15,2 %, рапсового масла - в 2 раза.-0-