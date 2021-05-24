24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт белорусской сельхозпродукции в Китай вырос на 87,7%. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Алексей Богданов, передает корреспондент БЕЛТА.

Экспорт белорусских продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья за первый квартал вырос на 5,3%, за рубеж поставлено товаров на сумму около $1,5 млрд. Белорусское продовольствие в январе - марте поставлялось в 88 стран мира (за тот же период 2020 года - в 83 страны). "Экспорт в страны Азии и Океании вырос на 70,1%, ЕС - на 38,4%, Америки и Карибского бассейна - на 82,6%, страны Африки - на 78,3%. Поставки продовольствия в Китай выросли на 87,7%. В целом поставки в страны дальнего зарубежья по сравнению с соответствующим периодом 2020 года увеличились на 47,8%", - сказал Алексей Богданов.

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