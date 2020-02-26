Экспорт белорусской сельхозпродукции в Сирию в 2019 году вырос в 2,1 раза

26 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт сельскохозяйственной продукции и продуктов питания предприятиями АПК Беларуси на рынок Сирии в 2019 году составил $2,05 млн, что в 2,1 раза превышает объем поставок за 2018 год. Об этом шла речь во время встречи заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Игоря Брыло и временного поверенного в делах Сирии в Беларуси Муханнада Аллуша, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минсельхозпрода.

На встрече обсуждались вопросы наращивания торгово-экономического сотрудничества между Беларусью и Сирией в сфере сельского хозяйства и продовольствия, в частности, увеличение поставок молочной и иной продукции на рынок Сирии.

Основу экспорта в 2019 году составили сухое обезжиренное молоко, сухая молочная сыворотка и картофель. "Ряд белорусских предприятий готовы наращивать поставки сухого молока и сливочного масла на сирийский рынок. С этой целью прорабатываются возможные варианты сотрудничества. ЗАО "Мясо-молочная компания" направило коммерческое предложение в адрес заинтересованных сирийских партнеров", - отметили в пресс-службе.-0-