Экспорт белорусской высокотехнологичной продукции в 2019 году достиг почти $15 млрд

21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Экспорт белорусской наукоемкой высокотехнологичной продукции в 2019 году достиг почти $15 млрд, сообщил сегодня на пресс-конференции председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин, передает корреспондент БЕЛТА.

В 2019 году доля экспорта наукоемкой и высокотехнологической продукции в общем объеме составила 35,6%, что на 2,5 процентных пункта выше уровня аналогичного периода 2018 года. "В стоимостном выражении объем экспорта такой продукции достиг почти $15 млрд. Только в ИКТ-секторе за год мы добавили около $0,5 млрд", - сказал Александр Шумилин.

Растет спрос и на белорусскую интеллектуальную собственность. По итогам 2019 года экспорт услуг в области платы за пользование объектами интеллектуальной собственности превысил $100 млн (рост на 40% за год). "Нашими разработками очень активно интересуются за пределами страны. Зарубежные компании готовы за них платить", - отметил председатель ГКНТ.

В 2019 году было подписано на 13% больше договоров о передаче прав на объекты промышленной собственности, чем в 2018-м. Рост отмечен по лицензионным договорам о передаче права на использование объектов права промышленной собственности, договорам уступки прав на объекты промышленной собственности, договорам франчайзинга.-0-