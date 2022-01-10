Экспорт МТЗ в 2021 году вырос почти на 25%

10 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский тракторный завод в 2021 году увеличил экспорт почти на четверть по сравнению с 2020 годом. Такие предварительные данные корреспонденту БЕЛТА сообщили в маркетинг-центре ОАО "МТЗ".

Всего за рубеж поставлено более 36 тыс. тракторов и машин. При этом в 2021 году в дальнее зарубежье МТЗ поставил продукции на 41,6% больше, чем в позапрошлом. "Среди стран так называемой дальней дуги особо хочется отметить существенное увеличение поставок в Пакистан и Египет, а также на Кубу. Несмотря на непростые отношения с Европейским союзом, Минскому тракторному заводу также удалось нарастить присутствие на некоторых рынках, к примеру, в Венгрии, Польше и Румынии. В целом темп роста экспорта в страны Европы превысил 120%", - рассказал начальник отдела маркетинговых исследований и статистики маркетинг-центра МТЗ Виталий Прищеп.

В страны ближнего зарубежья экспортные поставки продукции выросли на 20,4%. На постсоветском пространстве в лидерах по объему традиционно Россия - туда поставлено более 13,5 тыс. единиц техники. В Украину продано 6,2 тыс. тракторов, в Казахстан - 4,1 тыс. Темп роста экспорта в эти страны составил 104,2%, 173,4% и 105,5% соответственно.-0-