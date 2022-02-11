Экспорт продовольственных товаров и сельхозсырья Беларуси в 2021 году вырос более чем на 17%

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организации Беларуси в 2021 году поставили на экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья на сумму $6,7 млрд, что составило 117,3% к уровню 2020 года. Это рекордный показатель по сравнению с годовыми значениями прошлых лет, сообщил сегодня на пресс-конференции министр сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло, передает корреспондент БЕЛТА.

"Экспорт в 2020 году составил $5,8 млрд, в 2021-м нам удалось приблизиться к цифре $6,7 млрд, - сказал Игорь Брыло. - На первом месте по отгрузкам Российская Федерация - $4,8 млрд (хотя планомерно снижается ее доля в общем объеме поставок, так как нужно диверсифицировать рынок). На второе место по итогам года вышел Китай - рост почти на 48%. На третьем месте Казахстан с ростом на 11,5%. Экспорт в страны СНГ, включая Россию, увеличился на 13% и составил $5,5 млрд. Что касается дальнего зарубежья, то поставки выросли более чем на 40%".

По его словам, будет продолжена работа по дальнейшей диверсификации рынков сбыта. Белорусское продовольствие в прошлом году поставлялось более чем в 100 стран мира. Новыми рынками стали Камбоджа, Кувейт, Буркина-Фасо, Гамбия, Замбия, Конго, Антигуа, Андорра, Исландия, Сан-Марино, Словения.-0-