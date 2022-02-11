Экспорт продовольственных товаров и сельхозсырья Беларуси в 2021 году вырос более чем на 17%

Рассылка Рассылка
ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Флаг Пятница, 11 февраля 2022
Минск Сплошная облачность 0°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
12:52 ФОТОФАКТ: Завораживающий вид замерзшего водопада Хукоу на севере Китая Калейдоскоп
12:49 В Пинском районе реконструируют мост через реку Бобрик Регионы
12:43 ГАИ Минской области проведет профилактическую акцию "Пешеход" Регионы
12:43 СК: всем фактам воспрепятствования праву на участие в референдуме будет дана правовая оценка Общество
12:40 Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова показала 7-й промежуточный результат в спринте Спорт
12:40 Возбуждены дела по фактам воспрепятствования праву на участие в референдуме Происшествия
12:37 Хмель: организации ЖКХ прилагают все усилия для качественного предоставления услуг с внедрением новых технологий Общество
12:32 Мининформ ограничил доступ к еще одному интернет-ресурсу Происшествия
12:30 WP: во время операции США по ликвидации главаря ИГ погибли дети В мире
12:30 Минчанин выращивал в квартире коноплю Происшествия
12:30 За сутки в Беларуси зарегистрированы 8611 пациентов с COVID-19, выписаны 1444 Общество
12:29 ГТК: работа программ в литовских пунктах пропуска не восстановлена Общество
12:26 Каранкевич: все потребители электроэнергии в 2023 году будут оснащены электронными приборами учета Общество
12:23 Ковальков: в Беларуси растет число многодетных семей Общество
12:23 Госкомимущество о картографии и геодезии: стратегическими направлениями работы станут информатизация и цифровизация Общество
12:10 В Госкомимуществе рассказали о проверках и контрольной деятельности в 2021 году Экономика
12:06 Минчанин совершил кражу в Бобруйске, а затем сообщил о готовящихся взрыве и убийстве Происшествия
12:00 Полянский: Россия рассчитывает на Китай в восстановлении баланса сил В мире
11:56 В Жлобинском районе минивэн врезался в дерево: водитель погиб Происшествия
11:53 Снег и гололедица ожидаются в Беларуси 12 февраля Общество
11:48 Министр ЖКХ: резкого повышения тарифов на коммунальные услуги в Беларуси не ожидается Общество
11:47 Финский лыжник Ииво Нисканен завоевал золото ОИ в гонке с раздельным стартом Спорт
11:44 Экспорт продовольственных товаров и сельхозсырья Беларуси в 2021 году вырос более чем на 17% Экономика
11:43 Будущие звезды белорусского биатлона стартовали в финале "Снежного снайпера" Спорт
11:36 Начальника фермы из Зельвенского района будут судить за хищение скота Происшествия
11:35 Передвижные медкомплексы заработали в Брестском и Барановичском районах Регионы
11:34 Румак: семья цементирует наше общество и позволяет сохранять стабильность Общество
11:30 В России за сутки выявили 203 949 случаев заражения коронавирусом В мире
11:24 Землетрясение магнитудой 5,5 произошло у берегов Индонезии В мире
11:16 БУТБ прогнозирует рост экспортных цен на рапсовое масло Экономика
Все новости
Все новости
Экономика
11 февраля 2022, 11:44

Экспорт продовольственных товаров и сельхозсырья Беларуси в 2021 году вырос более чем на 17%

Фото из архива
Фото из архива

11 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Организации Беларуси в 2021 году поставили на экспорт продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья на сумму $6,7 млрд, что составило 117,3% к уровню 2020 года. Это рекордный показатель по сравнению с годовыми значениями прошлых лет, сообщил сегодня на пресс-конференции министр сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло, передает корреспондент БЕЛТА.

"Экспорт в 2020 году составил $5,8 млрд, в 2021-м нам удалось приблизиться к цифре $6,7 млрд, - сказал Игорь Брыло. - На первом месте по отгрузкам Российская Федерация - $4,8 млрд (хотя планомерно снижается ее доля в общем объеме поставок, так как нужно диверсифицировать рынок). На второе место по итогам года вышел Китай - рост почти на 48%. На третьем месте Казахстан с ростом на 11,5%. Экспорт в страны СНГ, включая Россию, увеличился на 13% и составил $5,5 млрд. Что касается дальнего зарубежья, то поставки выросли более чем на 40%".

По его словам, будет продолжена работа по дальнейшей диверсификации рынков сбыта. Белорусское продовольствие в прошлом году поставлялось более чем в 100 стран мира. Новыми рынками стали Камбоджа, Кувейт, Буркина-Фасо, Гамбия, Замбия, Конго, Антигуа, Андорра, Исландия, Сан-Марино, Словения.-0-

Добавить БЕЛТА в избранное
Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
продукты питания сельское хозяйство экспорт
Новости рубрики Экономика
Фото из архива В Госкомимуществе рассказали о проверках и контрольной деятельности в 2021 году
Фото из архива БУТБ прогнозирует рост экспортных цен на рапсовое масло
Фото belgim.by В БелГИМ модернизировали национальный эталон единицы электрической мощности
Александр Червяков. Фото из архива Червяков: научно-технические разработки лягут в основу новых бизнес-проектов
Фото из архива "Гомсельмаш" представит агротехнику на выставке в Татарстане
Фото из архива Богданов: мой ответ Президенту - я готов заплатить всем, что у меня есть, за нашу независимость
Главное
Во время совещания Совершенствование порядка обжалования судебных решений в уголовном процессе стало темой совещания у Лукашенко
Сукало: предлагается предоставить гражданам право на обжалование любых судебных решений
Министр ЖКХ: резкого повышения тарифов на коммунальные услуги в Беларуси не ожидается
Ковальков: в Беларуси растет число многодетных семей
Топ-новости
Лукашенко поручил усилить взаимодействие в международных организациях для противодействия санкциям
Каранкевич: все потребители электроэнергии в 2023 году будут оснащены электронными приборами учета
СК: всем фактам воспрепятствования праву на участие в референдуме будет дана правовая оценка
Сегодня на "Союзной решимости" основные действия развернутся на Гожском и Брестском полигонах
Румак: семья цементирует наше общество и позволяет сохранять стабильность
За сутки в Беларуси зарегистрированы 8611 пациентов с COVID-19, выписаны 1444
Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова показала 7-й промежуточный результат в спринте
Червяков: научно-технические разработки лягут в основу новых бизнес-проектов
Будущие звезды белорусского биатлона стартовали в финале "Снежного снайпера"
Богданов: продовольственное эмбарго против Запада станет стимулом для развития производства в Беларуси
ГТК: работа программ в литовских пунктах пропуска не восстановлена
ГУВД: при задымлении на станции метро "Октябрьская" обеспечена общественная и дорожная безопасность
Эмиль Чечко рассказал об ужасах геноцида на польско-белорусской границе
Беларусь в 2021 году экспортировала продукции на $6,5 млрд
Новый министр о приоритетах системы образования: во главе угла вопросы исторической памяти и патриотизма
Реклама
С нами интереснее
тв программа тв программа
курсы курсы
погода погода
Темы Все темы
Год исторической памяти Судьбы женщин - судьба единой Беларуси Олимпийские игры в Пекине Специальный репортаж Проект "Лучшие из лучших" Спецпроект БЕЛТА "Экспертная среда"
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности Политика в отношении обработки персональных данных
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2022 гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.