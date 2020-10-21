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21 октября 2020, 15:52

Экспорт растительных масел и жмыха через БУТБ с начала года вырос вдвое

Фото БУТБ
Фото БУТБ

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Продажи растительных масел и жмыха на экспорт через Белорусскую универсальную товарную биржу с начала года выросли в два раза, сообщил корреспонденту БЕЛТА пресс-секретарь БУТБ Роман Янив.

"Всего с начала года на экспортных биржевых торгах БУТБ реализовано порядка 30 тыс. т растительных масел и жмыха на сумму $24,1 млн, что в 2 раза больше, чем за аналогичный период 2019 года, причем как в стоимостном, так и в натуральном выражении. Существенное влияние на динамику продаж оказал повышенный спрос на рапсовое масло в странах Европы. На фоне роста цен у основных экспортеров - Германии, Чехии и Бельгии - белорусская продукция стала более конкурентоспособной, что позволило заметно увеличить объемы поставок через биржевую площадку", - сказал Роман Янив.

На Белорусской универсальной товарной бирже совершена первая сделка по поставке свекловичного жома в Нидерланды. "До этого при экспорте кормовых добавок и растительных масел на голландский рынок биржевая площадка не применялась. Сумма контракта составила $547 тыс. Таким образом, география биржевой торговли данной продукцией расширилась до 7 стран и теперь включает Латвию, Литву, Нидерланды, Россию, Украину, Швейцарию и Эстонию", - отметил пресс-секретарь.

Наибольший объем продаж с начала года пришелся на Швейцарию - свыше $7 млн. На втором месте расположилась Литва с суммой сделок $6,2 млн, а на третьем - Эстония, закупившая растительные масла на $5,4 млн. При этом положительная динамика была характерна для всех указанных рынков. В частности, по Швейцарии объем реализации вырос на 96%, по Литве - в 2,5 раза, а по Эстонии - в 3,6 раза.

ОАО "Белорусская универсальная товарная биржа" создано в 2004 году. Первые торги состоялись в июне 2005 года. БУТБ - одна из крупнейших товарных бирж в Восточной Европе. Главная функция биржи - содействие белорусским предприятиям в экспорте продукции и помощь иностранным компаниям в выходе на белорусский рынок. На бирже продаются металло-, лесо-, сельхозпродукция, промышленные и потребительские товары широкой номенклатуры.-0-

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